Огонь охватил тысячи квадратов: в Петербурге вспыхнул мощный пожар (видео)
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В россии снова масштабный пожар
В российском Санкт-Петербурге, где недавно произошло ЧП в аэропорту, вспыхнул мощный пожар, к ликвидации которого привлекли сотни пожарных.
Как сообщили в пресс-службе российского МЧС, там загорелось производственно-складское здание в Калининском районе.
"Огонь быстро распространяется из-за высокой пожарной загрузки. Предварительная площадь пожара 3,5 тысячи кв.м. Из горящего здания эвакуировано 7 человек. Специалисты проведут замеры воздуха для определения концентрации вредных веществ", — отметили в ведомстве.
На место прибыли 110 человек личного состава МЧС и 27 единиц техники.
В то же время российские СМИ пишут, что в результате инцидента никто не пострадал, а угрозы распространения пожара на другие постройки — нет.
Ранее "Телеграф" сообщал о пожаре в здании порохового завода в Котовске в Тамбовской области. В результате возгорания были погибшие и пострадавшие. Также в россии загорелась ТЭЦ в Великом Новгороде, расположенной в 1000 км от украинской границы. Площадь пожара составила 2300 "квадратов".