"Нічим дихати": у росії нове лихо — тепер через лісові пожежі (фото, відео)

Станом на 13 липня у регіоні діяло 27 лісових пожеж

У Свердловській області росії продовжують боротися з лісовими пожежами, гар від яких огорнула Єкатеринбург та інші райони регіону.

Як пишуть російські ЗМІ, вранці 15 липня гар добрався і до сусіднього Челябінська.

"Їдкий туман усюди, жителі скаржаться — "нічим дихати" — і намагаються не виходити на вулицю", — пише джерело.

Водночас губернатор Свердловської області Євген Куйвашев у спілкуванні з громадянами розповів, що регіону не вистачає фінансування на пожежну техніку, яка допомогла б у ліквідації займання.

За даними місцевих ЗМІ, пожежа знищила десятки будинків у селі Шайдуріха під Єкатеринбургом. Там загинула місцева мешканка, а її чоловік отримав опіки. Станом на 13 липня у регіоні діяло 27 лісових пожеж на площі 3887 га.

"Ситуація непроста, в Єкатеринбурзі стоїть сильна спека, побиті температурні рекорди за всю 190-річну історію спостережень: стовпчики термометрів піднялися до +40 °С. За відсутності опадів і сильного вітру дим від пожеж, що виникають, розноситься на великі відстані", — кажуть місцеві чиновники.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно потужна пожежа спалахнула у Петербурзі.