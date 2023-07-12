У Трускавці спалахнула пожежа у готелі: рятувальники евакуювали людей (фото)

Близько десяти людей було евакуйовано, про постраждалих не повідомляється

У місті Трускавець (Львівська область) в одному з місцевих готелів виникла пожежа, через що з будівлі довелося виводити людей.

Як інформує пресслужба ДСНС у Telegram, повідомлення про пожежу надійшло 12 липня близько 17:15, після чого до місця пригоди негайно вирушили пожежники.

"З задимленої будівлі надзвичайники евакуювали 10 людей. Наразі рятувальники ліквідують спалах даху будівлі", — йдеться у повідомленні.

Пожежа швидко поширилася на верхній поверх будівлі, проте про причину займання поки що нічого не відомо. Судячи з оприлюднених знімків, йдеться про заклад, де розташований готель "П’ятий океан" на вулиці Данила Галицького, 2.

Пожежа у Трускавці

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Дніпровському районі Києва (лівий берег) сталася масштабна пожежа на автомобільній заправці KLO. Дим від пожежі був настільки сильним, що його було видно з багатьох районів столиці.

Пожежа почалася через те, що молоді люди на кабріолеті не впоралися з керуванням і повним ходом влетіли в бензоколонку, через що сталося миттєве займання.