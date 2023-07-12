В Трускавце вспыхнул пожар в отеле: спасатели эвакуировали людей (фото)

Около десяти человек были эвакуированы, о пострадавших не сообщается

В городе Трускавец (Львовская область) в одном из местных отелей возник пожар, из-за чего из здания пришлось выводить людей.

Как информирует пресс-служба ГСЧС в Telegram, сообщение о пожаре поступило 12 июля около 17:15, после чего к месту происшествия немедленно отправились пожарные.

"Из задымленного здания чрезвычайники эвакуировали 10 человек. В настоящее время спасатели ликвидируют возгорание крыши здания", — говорится в сообщении.

Пожар быстро распространился на верхний этаж здания, однако о причине возгорания пока ничего не известно. Судя по обнародованным снимкам, речь идет о заведении, в котором расположен отель "Пятый океан" на улице Даниила Галицкого, 2.

Пожар в Трускавце

Как сообщалось ранее, недавно в Днепровском районе Киева (левый берег) произошел масштабный пожар на автомобильной заправке KLO. Дым от пожара был настолько силен, что его было видно со многих районов столицы.

Пожар начался из-за того, что молодые люди на кабриолете не справились с управлением и на полном ходу влетели в бензоколонку из-за чего произошло мгновенное возгорание.