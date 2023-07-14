"Нечем дышать": в россии новая беда — теперь из-за лесных пожаров (фото, видео)

По состоянию на 13 июля в регионе действовало 27 лесных пожаров

В Свердловской области россии продолжают бороться с лесными пожарами, гарь от которых окутала Екатеринбург и другие районы региона.

Как пишут российские СМИ, утром 15 июля гарь добралась и до соседнего Челябинска.

"Едкий туман всюду, жители жалуются — "нечем дышать" — и стараются не выходить на улицу", — пишет источник.

В то же время губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в общении с гражданами рассказал, что у региона не хватает финансирования на пожарную технику, которая помогла бы в ликвидации возгорания.

По данным местных СМИ, пожар уничтожил десятки домов в селе Шайдуриха под Екатеринбургом. Там погибла местная жительница, а ее супруг получил ожоги. По состоянию на 13 июля в регионе действовало 27 лесных пожаров на площади 3887 гектара.

"Ситуация непростая, в Екатеринбурге стоит сильная жара, побиты температурные рекорды за всю 190-летнюю историю наблюдений: столбики термометров поднялись до +40 °С. При отсутствии осадков и сильном ветре дым от возникающих пожаров разносится на большие расстояния", — говорят местные власти.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно мощный пожар вспыхнул в Петербурге.