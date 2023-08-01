В Подмосковье мощный пожар, дым виден за километры: видео и подробности

О пострадавших информации пока нет

В россии уже ни дня не проходит без взрывов или внезапных возгораний и 1 августа не стало исключением — в Люберцах в Подмосковье случился мощный пожар, охвативший промзону.

Информация об этом была опубликована в Telegram-канале SHOT.

В районе Котельников рядом с гипермаркетом "Леруа Мерлен" в небо поднимаются черные клубы дыма. Их видно за несколько километров.

"По нашим данным, пожар возник на территории компании "АртСтрой". Фирма занимается оптовой продажей стройматериалов", — говорится в сообщении.

На данный момент остается неизвестным, есть ли пострадавшие в результате пожара.

По данным Telegram-канала Baza, пожар произошел в одном из складских помещений.

В то же время российское пропагандистское агентство "РИА-Новости", ссылаясь на информацию от МЧС рф сообщает, что пожар произошел на стройбазе и сейчас горят три ангара. Площадь возгорания устанавливается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 10 июля в Санкт-Петербурге произошел мощный и масштабный пожар. Возгорание произошло в производственно-складском здании в Калининском районе. Для ликвидации было привлечено к работе более 100 спасателей.