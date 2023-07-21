Спасатели не справляются: неподалеку от границ Украины в россии возник масштабный пожар (фото и видео)
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На месте работают около 70 спасателей
В российском городе Аскай в Ростовской области бушует серьезный пожар на пункте приема макулатуры. Огромный столб черного дыма виден из разных районов города.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Информации о жертвах на данный момент нет.
Возгорание произошло около 17:15 и на место прибыло 14 единиц техники МЧС и 65 спасателей. Также задействован вертолет Ми-8. Площадь возгорания изначально составляла 2000 кв.м, а позже увеличилась до 2500 кВ м.
Горит макулатура, но огонь уже начал подступать к другим складам, которые расположены рядом. Причина пожара сейчас неизвестна, информации о постраадвших нет. Огромный столб черного дыма виден в разных районах города.
Город Аскай расположен неподалку от границы с Украиной. Всего 1,5 часа езды на авто или около 125 км.
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