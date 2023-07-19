В Мариуполе масштабный пожар: пламя видно за многие километры, оккупанты молчат (фото, видео)

На месте пожара работают спасатели

Во временно оккупированном Мариуполе вечером 19 июля случился пожар. По неизвестным причинам загорелся дворец культуры "Украинский дом" ранее известный как ДК "Металлургов".

Об этом сообщил советник главы города Петр Андрющенко, а также мэрия города Мариуполя. В местных Telegram-каналах делятся фото и видео пожара, а также версиями произошедшего.

По словам Петра Андрющенко, ДК горит второй раз за время полномасштабной войны. Причины пожара неизвестны, взрывов перед этим слышно не было. Жители города предполагают, что оккупанты либо сами подожгли дворец культуры, либо строители что-то напортачили и произошло возгорание.

На кадрах видно, что бушует серьезный пожар. Пламя видно на большом расстоянии от места возгорания. На место приехали пожарные и полиция, которые пытаются ликвидировать огонь. Оккупационные власти Мариуполя молчат и не объясняют, что же произошло.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Питере вспыхнул огромный пожар на площади 3,5 тысячи кв.м. Его тушили силами 110 пожарных и 27 машин.