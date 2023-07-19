У Маріуполі масштабна пожежа: полум’я видно за багато кілометрів, окупанти мовчать (фото, відео)

На місці пожежі працюють рятувальники

У тимчасово окупованому Маріуполі ввечері 19 липня сталася пожежа. З невідомих причин спалахнув палац культури "Український дім" раніше відомий як ДК "Металургів".

Про це повідомив радник голови міста Петро Андрющенко, а також мерія Маріуполя. У місцевих Telegram-каналах діляться фото та відео пожежі, а також версіями події.

За словами Петра Андрющенка, ДК горить вдруге за час повномасштабної війни. Причини пожежі невідомі, вибухів перед цим не було чути. Жителі міста припускають, що окупанти або самі підпалили палац культури, або будівельники щось напортачили і сталося загоряння.

На кадрах видно, що вирує серйозна пожежа. Полум’я видно на великій відстані від місця займання. На місце приїхали пожежники та поліція, котрі намагаються ліквідувати вогонь. Окупаційна влада Маріуполя мовчить і не пояснює, що ж сталося.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Пітері спалахнула величезна пожежа на площі 3,5 тисяч кв.м. Її гасили силами 110 пожежників та 27 машин.