Елітний ресторан спалахнув під Києвом: відео та подробиці

Подробиці пожежі наразі не є явними, інформації про постраждалих немає

На Київщині вдень 13 липня сталася пожежа в елітному ресторані Queen Country Club. За попередньою інформацією, спалахнула дитяча кімната.

Відео пожежі розповсюджують у мережі, а в ДСНС повідомили, що вже почали гасити спалах, передає РБК-Україна. Причини займання поки що невідомі.

Як повідомила речник ДСНС Київської області Вікторія Рубан, спалахнула ігрова кімната та лазня. Це будівлі, що окремо стоять, тому вогню в приміщенні самого ресторану зараз немає. На місці працюють пожежні, які намагаються локалізувати та ліквідувати займання.

На кадрах з місця події видно, що деяких відпочиваючих елітного заміського комплексу пожежа не бентежить. Вони продовжують грати в настільний теніс на тлі палаючої будівлі. Інформації про постраждалих наразі немає.

Queen Country Club — це елітний заміський комплекс з рестораном, спа, лазнею та іншими розвагами, який знаходиться в Козині, що 30-40 км від Києва. Вхід на територію коштує від 800 до 2500 гривень залежно від того, де планує відпочивати відвідувач (шезлонг, ліжко чи бунгало). Вартість послуг лазні варіюється від 650 до 14000 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві спалахнула заправка. Легковий автомобіль влетів на високій швидкості до колонки заправки, яка одразу спалахнула. Постраждали двоє чоловіків, які були в авто.