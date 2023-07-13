Элитный ресторан вспыхнул под Киевом: видео и подробности

Подробности пожара пока неивзестны, инфомации о пострадавших нет

В Киевской области днем 13 июля случился пожар в элитном загородном комплексе Queen Country Club. По предварительной информации, загорелась детская комната.

Видео пожара распространяют в сети, а в ГСЧС сообщили, что уже приступили к тушению возгорания, передает РБК-Украина. Причины возгорания пока что неизвестны.

Как сообщила спикер ГСЧС Киевской области Виктория Рубан, загорелась игровая комната и баня. Это одельно стоящие здания, поэтому огня в помещении самого ресторана сейчас нет. На месте работают пожарные, которые пытаются локализовать и ликвидировать возгорание.

На кадрах с места происшествия видно, что некоторых отдыхающих элитного загородного комлекса пожар ни сколько не смущает. Они продолжают играть в настольный тенис на фоне полыхающего здания. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Queen Country Club — это элитный загородный комплкс с рестораном, спа, баней и другими развлечениями, который находится в Козине, что 30-40 км от Киева. Вход на территорию стоит от 800 до 2500 гривен в зависимости от того, где планирует отдыхать посетитель (шезлонг, кровать или бунгало). Стоимость услуг бани варьируется от 650 гривен до 14000 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве загорелась заправка. Легковой автомобиль влетел на высокой скорости в сразу загоревшуюся колонку заправки. Пострадали двое мужчин, находившихся в автомобиле.