В Азовському морі розбився російський штурмовик Су-25: подробиці (відео)

Пілот літака встиг врятуватися, але його стан важкий

У росії, де нещодавно горів пасажирський літак, знову сталася НП з повітряним судном. За попередньою інформацією, у Краснодарському краї в морі впав броньований штурмовик.

Про це повідомляють російські Telegram-канали та діляться відео з місця краху. Інформації щодо загиблих немає.

Так, близько 15:00 у мережі почали розповсюджувати відео як штурмовик Су-25 почав знижатися, а потім і взагалі впав у затоку в Азовському морі поряд із містом Єйськ. На відео в мережі видно момент падіння і чути коментарі на задньому фоні про подію.

За попередньою інформацією, пілот встиг катапультуватися, його відшукали без свідомості і почали екстрено реанімувати прямо на березі в кареті швидкої, але це не допомогло. За інформацією деяких ЗМІ, пілот загинув, у нього також були зламані обидві ноги. Зазначається, що сам літак не пішов на глибину і стирчить із води через те, що в районі Єйського лиману мілко.

Причина падіння Су-25 поки що невідома, але можливо у нього відмовив двигун. Штурмовик здійснював тренувальний політ і впав неподалік аеродрому. На кадрах видно, як за ним пролетів над акваторією Азовського моря ще один літак. На місці працюють рятувальники.

Су-25 до того, як зазнав аварії

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у росії впав вертоліт, а пілота не могли відшукати три дні. Під час жорсткої посадки гелікоптер обірвав лінії електропередач станції "Транснефти".