У росії НП на заводі зі збагачення урану: є загиблий, люди панікують, влада заспокоює

Спочатку на підприємстві заявили про одного потерпілого, але пізніше підтвердили загибель робітника

На Уральському електрохімічному комбінаті (розташований у місті Новоуральськ Свердловської області), який є найбільшим у світі підприємством зі збагачення урану для АЕС, 14 липня сталася розгерметизація балона з небезпечною речовиною. Загинув робітник.

Про це пишуть РосЗМІ.

На комбінаті, що входить до структури "Росатому", сталася розгерметизація балона зі збідненим гексафторидом урану об’ємом один кубометр. Внаслідок інциденту загинув робітник. Спочатку на заводі заявляли, що він просто постраждав, але згодом визнали загибель співробітника.

На підприємстві стверджують, що радіаційний фон і в Новоуральську, і на Уральському електрохімічному комбінаті нібито вчетверо нижче за природну норму.

Про це заявив і мер Новоуральська В’ячеслав Тюменцев. Він закликав городян "не розповсюджувати повідомлення через месенджери і не панікувати", а також пояснити знайомим та рідним, що "небезпеки немає" і згадав "фейки, що у нас десятки загиблих".

Водночас за даними ЗМІ, до лікарні Новоуральська доставлять сотню робітників. Повідомляється, що всіх співробітників цеху, які перебували на підприємстві на момент НП, привезуть на обстеження.

Як зазначено на сайті Уральського електрохімічного комбінату, він є найбільшим у світі підприємством зі збагачення урану, що поставляється для атомних електростанцій та інших ядерних енергетичних установок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 7 липня, у Самарській області росії стався вибух на заводі "Промсинтез", який займається виробництвом вибухових речовин. Загинуло шестеро людей, ще двоє постраждали.