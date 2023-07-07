У росії вибухнув непростий завод: вже багато загиблих

Вибухнув трубопровід

У п’ятницю, 7 липня, Самарській області росії у селищі Чапаївка стався вибух на заводі "Промсинтез", який займається виробництвом вибухових речовин. Загинуло шестеро людей, ще двоє постраждали.

Про це повідомляють росЗМІ.

За їхніми даними, вибухнула труба з подачі азоту під час ремонтних робіт. Пожежі після вибуху не було.

Зазначимо, на сайті заводу повідомляється, що "Промсинтез" є одним з основних виробників промислових вибухових речовин у росії.

Як повідомляв "Телеграф", увечері 6 липня Москвою прокотилася низка потужних пожеж, а в одному з районів столиці навіть чули вибух. Так, займання сталося в ресторанах "Пушкін" та "Турандот", а також бізнес-центрі, а в лабораторному корпусі Інституту органічної хімії пролунав вибух.

Неспокійно і в окупованому росіянами Криму — 4 липня потужний вибух пролунав у Севастополі. Жителі міста скаржилися на сильний гуркіт з боку моря. За їхніми словами, через вибухову хвилю в будинках затремтіли не тільки вікна, а й стіни, а сам вибух було чутно по всьому місту.