Взорвался трубопровод

В пятницу, 7 июля, Самарской области россии в поселке Чапаевке произошел взрыв на заводе "Промсинтез", который занимается производством взрывчатых веществ. Погибло шестеро людей, еще двое пострадали.

Об этом сообщают росСМИ.

По их данным, взорвалась труба по подаче азота во время ремонтных работ. Пожара после взрыва не было.

Отметим, на сайте завода сообщается, что "Промсинтез" является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в россии.

Как сообщал "Телеграф", вечером 6 июля по Москве прокатилась череда пожаров, а в одном из районов столицы даже слышали взрыв. Так, возгорание произошло в ресторанах "Пушкинъ" и "Турандот", а также бизнес центре, а в лабораторном корпусе Института органической химии прогремел взрыв.

Неспокойно и в оккупированном россиянами Крыму — 4 июля мощный взрыв прогремел в Севастополе. Жители города жаловались на очень сильный грохот со стороны моря. По их словам, из-за взрывной волны в домах затряслись не только окна, но и стены, а сам взрыв был слышен по всему городу.