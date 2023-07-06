По москве прокатилась серия взрывов и пожаров, есть пострадавшие (видео)

По предварительным данным, погиб один человек и еще четыре попали в больницу

Вечером 6 июля по Москве прокатилась череда пожаров, а в одном из районов столицы даже слышали взрыв. Так, возгорание произошло в ресторанах "Пушкинъ" и "Турандот", а также бизнес центре, а в лабораторном корпусе Института органической химии прогремел взрыв.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. На фото и видео, которые публикуют в сети, видны огромные клубы черного дыма и десятки изумленных прохожих.

Так, в Москве загорелась крыша задния на Тверском бульваре, в котором расположены два ресторана "Пушкинъ" и "Турандот". Здание трехэтажное и на момент возникновения пожара в "Пушкине" находилось около сотни человек. Очаг горения расположен над другим рестораном — "Турандот", где в этот момент праздновали свадьбу. Прибывшие на место спасатели эвакуировали гостей, потушили пожар и сейчас проверяют помещения. Пострадавших в результате пожара нет.

Telegram-канал Mash сообщил, что внутри административного здания слышны взрывы. Предварительно, могли взорваться газовые баллоны на кухне. Площадь пожара составила 100 кв. м. На кадрах видно, как языки пламени вырываются из крыши, а густой чёрный дым виден за несколько километров.

Ресторан "Пушкинъ" знаменит в столице. Он работает с 1999 года и считается элитным заведением. В свое время его посещали Анджелина Джоли, Шер, Уилл Смит, Билл Клинтон, Нурсултан Назарбаев и Биньямин Нетаньяху.

Также возник пожар в бизнес-центре на 3-й улице Ямского поля в Москве — загорелся склад одежды на 2-м этаже 4-этажного здания. Несколько человек не могут выбраться из своих офисов из-за дыма и кричат о помощи. Спасатели вынесли трех человек, которые сильно пострадали, еще 12 удалось спасти и вывести на улицу. В панике люди забирались даже на крышу бизнес-центра, чтобы спастись от огня. Также известно, что один человек погиб в результате пожара.

А в результате взрыва в Институте органической химии РАН на Ленинском проспекте пострадал заведующий лабораторией, доктор наук Игорь Далингер. Предварительная причина взрыва в лабораторном корпусе здания — неудачный эксперимент. Игорь Далингер работал с реагентами, но что-то пошло не так, в результате чего он получил химический ожог и был госпитализирован. Возгорания не произошло, состояние постраадвшего неизвестно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в россии загорелась ТЭЦ в Великом Новгороде, расположенной в 1000 км от украинской границы. Площадь пожара составила 2300 "квадратов".