Есть такая информация от разведки: Зеленский рассказал, сколько регионов россии поддержали пригожина

путин допустил историческую ошибку, начав наступление на Украину, он перестает контролировать даже то, что происходит в россии

Жители 18 или 19 регионов россии поддержали бунт евгения пригожина, а 21 регион — политику президента рф владимира путина. Это показывает разбалансированность настроений в российском обществе.

Такие данные обнародовал президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

Он добавил, что быстрое продвижение представителей ППК "Вагнер" вглубь россии и захват некоторых регионов свидетельствует, что путин не контролирует ситуацию в регионах. Кроме того, почти вся российская армия находится на территории Украины, поэтому "вагнеровцы" так легко шли по рф.

"Мы видим очень интересную аналитику: половина россии поддержала пригожина, половина россии поддержала путина. 18 или 19 регионов россии конкретно поддержали действия пригожина и 21 регион конкретно поддержал путина. Еще некоторые регионы балансировали – не знали, кого поддержать. Мы видим следующие процессы: половина людей в россии колеблется", — сказал Зеленский.

Он добавил, что путин — "старый и неэнергичный человек, не контролирующий процессы". Более того, диктатор допустил историческую ошибку, начав наступление на Украину.

"Это наступление породило все остальное: силу "вагнеровцев", известность пригожина, неконтролируемость в россии. К этому привело полномасштабное вторжение", – пояснил президент.

Зеленский подчеркнул, что именно сейчас, когда путин слабый, мир должен давить на него.

Как сообщал "Телеграф", министр обороны россии сергей шойгу впервые прокомментировал попытку вооруженного мятежа в рф, устроенную предводителем "Вагнера" евгением пригожиным. Он заявил, что эта ситуация якобы ни на что не повлияла.