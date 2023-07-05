Куда исчез генерал Армагеддон? В россии ищут друга пригожина суровикина

Его последним появлением на публике было обращение к вагнеровцам в день мятежа.

российский высокопоставленный военный сергей суровикин, известный как "генерал Армагеддон", загадочно исчез после неудачной попытки мятежа евгения пригожина. Командующий Воздушно-космическими силами рф и заместитель председателя Генштаба уже вторую неделю не появляется на публике, и о его местонахождении ничего не известно. На фоне слухов о поддержке вагнеровцев появились данные о его возможном аресте.

Чистки среди генералов

суровикин мог знать о планах предводителя ППК "Вагнер" евгения пригожина устроить мятеж против армейского руководства. О том, поддерживал ли он сам мятеж, источники в разведке не имеют определенного мнения. Об этом 28 июня писали американские издания The New York Times и Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки США. Кроме того, суровикин работал с "Вагнером" со времен своей службы в Сирии в 2017 году.

Именно это могло разозлить владимира путина, который во время мятежа бросился из москвы на Валдай, что на северо-западе россии. Об аресте суровикина даже писало Financial Times, а Bloomberg — о том, что его несколько дней допрашивали о связях с пригожиным.

суровикина допрашивали несколько дней

Его последним появлением на публике было обращение к вагнеровцам в день мятежа. С этого времени его не видели. Британская разведка тоже обратила внимание на то, что суровикин не появлялся на публике после попытки мятежа. Исчез не только суровикин — не видели также замминистра обороны Юнуса-бек Евкурова. Тот отсутствовал на телевизионном выступлении руководства минобороны рф 3 июля. Речь о селекторном совещании, которое устроил министр обороны россии сергей шойгу вместе с руководящим составом вооруженных сил страны-агрессора. Для этого он собрал всех генералов, кроме суровикина и Евкурова.

Британцы предполагают, что в россии проводят чистки среди генералов:

"Подозрение, потенциально упавшее на старших офицеров, подчеркивает, как неудачный мятеж пригожина усилил имеющиеся линии разлома в сообществе национальной безопасности россии ", — отметили в британском Минобороны.

Связь суровикина с "вагнеровцами" точно является основанием для подозрений со стороны российских властей, вместе с тем его арест суровикина невозможно подтвердить.

Семья генерала опровергает слухи о его задержании или аресте. В то же время российские медиа пытаются выяснить, куда девался генерал. На днях Telegram-канал SOTA со ссылкой на правозащитницу Ольгу Романову рассказал, что СИЗО "Лефортово" в москве приняло открытку, отправленную на имя с.в. суровикина. Мол, почта исказила фамилию генерала, в листовке она была указана правильно.

Открытка для суровикина в СИЗО

По одной из версий, против суровикина проводят служебное расследование, которое может закончиться от простого дисциплинарного взыскания до понижения в должности и увольнения со службы. В то же время материалы могут передать в ФСБ или военную прокуратуру с неизбежным уголовным сроком.

"Кажется, что Суровикина неслучайно посадили на такой "шпагат". Уходит какой-то торг. От него явно чего-то хотят добиться", — пишет один из пропагандистских Telegram-каналов.

Слухи о расследовании против суровикина

Другие "посвященные" источники утверждают, что рапорты на суровикина написали два человека из очень близкого окружения, в том числе личный помощник, там говорят, что официального следствия нет, но на самом деле суровикина допрашивают по всем сведениям, изложенным военными в этих рапортах. суровикин официально не задержан, но находится в изоляции во время проверки, якобы добровольно, родственникам обещают, что вскоре он появится дома.

ISW предполагал, что суровикина могут обвинить в ошибках армии россии, чтобы отбелить репутацию кремля и объяснить общественности, почему русские военные так плохо отреагировали на мятеж пригожина.

"кремль может использовать генерала армии россии сергия суровикина в качестве козла отпущения. Его могут использовать для оправдания возможной перестройки российского военного руководства ", — говорится в отчете.

По мнению аналитиков, арест указывает на то, что кремль сейчас начинает проводить в россии "зачистку" министерства обороны от всех лиц, считаемых нелояльными.

Взрывоопасная атмосфера

Хотя суровикин широко известен на Западе и в Украине своей жестокой репутацией, он является одним из самых уважаемых старших офицеров российской армии, обратила внимание британская разведка. Именно поэтому любые публичные меры против него санкции против него могут вызвать раскол внутри россии. суровикин командовал российскими оккупационными войсками во время вторжения в Украину с октября 2022 года по январь 2023-го года. В январе этого года на эту должность был назначен валерий герасимов, а суровикин стал его заместителем.

Между тем прокремлевские "военкоры" (например, Telegram-канал "Рыбарь") уже пишут, что, по их данным, в российских военных кругах резко возросло недоверие друг к другу. Мол, "чистки" коснулись не только руководящего состава армии рф, но и менее значимых офицеров и простых военнослужащих.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что генерал сергей суровикин заранее знал, что главарь ППК "Вагнера" евгений пригожин готовит мятеж.