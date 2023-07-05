Куди зник генерал Армагеддон? У росії шукають друга пригожина суровікіна

Його останньою появою на публіці було звернення до вагнерівців у день заколоту

російський високопоставлений військовий сергій суровікін, який став відомий як "генерал Армагеддон", загадково зник після невдалої спроби заколоту євгена пригожина. Командувач Повітряно-космічних сил рф та заступник голови Генштабу вже другий тиждень не з'являється на публіці, і про його місцеперебування нічого не відомо. На тлі чуток про підтримку вагнерівців з'явилися дані про його можливий арешт.

Чистки серед генералів

суровікін міг знати про плани ватажка ПВК "Вагнер" євгена пригожна влаштувати заколот проти армійського керівництва. Про те, чи підтримував він сам заколот, джерела у розвідці не мають певної думки. Про це 28 червня писали американські видання The New York Times та Wall Street Journal із посиланням на дані розвідки США. Окрім того, суровікін працював із "Вагнером" з часів своєї служби в Сирії у 2017 році.

Саме це могло розлютити володимира путіна, який під час заколоту чкурнув з москви аж на Валдай, що на північному заході росії. Про арешт суровікіна навіть писало Financial Times, а Bloomberg — про те, що його кілька днів допитували про зв'язки з пригожиним.

суровікіна допитували кілька днів

Його останньою появою на публіці було звернення до вагнерівців у день заколоту. З цього часу його не бачили. Британська розвідка теж звернула увагу на те, що суровікін не з’являвся на публіці після спроби заколоту. Зник не тільки суровікін — не бачили також заступника міністра оборони Юнуса-бек Євкурова. Той був відсутній на телевізійному виступі керівництва міноборони рф 3 липня. Мова про селекторну нараду, яку влаштував міністр оборони росії сергій шойгу разом із керівним складом збройних сил країни-агресора. Для цього він зібрав усіх генералів, крім суровікіна та Євкурова.

Британці припускають, що у росії проводять чистки серед генералів:

"Підозра, яка потенційно впала на старших офіцерів, підкреслює, як невдалий заколот пригожина посилив наявні лінії розлому в спільноті національної безпеки росії", — зазначили в британському Міноборони.

Зв’язок суровікіна з "вагнерівцями" точно є підставою для підозр з боку російської влади, водночас його арешт суровікіна неможливо підтвердити.

Сім'я генерала спростовує чутки про його затримання чи арешт. Водночас російські медіа намагаються з'ясувати, куди подівся генерал. На днях Telegram-канал SOTA із посиланням на правозахисницю Ольгу Романову розповів, що СІЗО "Лефортово" у москві прийняло листівку, відправлену на ім'я с.в. суровікіна. Мовляв, пошта спотворила прізвище генерала, у листівці вона була вказана правильно.

Листівка для суровікіна в СІЗО

За однією з версій, проти суровікіна проводять службове розслідування, яке може закінчитися від простого дисциплінарного стягнення до пониження на посаді та звільнення зі служби. Водночас матеріали можуть передати до ФСБ або військової прокуратури з неминучим кримінальним строком.

"Здається, що Суровікіна невипадково посадили на такий "шпагат". Іде якийсь торг. Від нього явно чогось хочуть домогтися", — пише один із пропагандистських Telegram-каналів.

Чутки про розслідування проти суровікіна

Інші "втаємничені "джерела" стверджують, що рапорти на суровікіна написали двоє осіб з дуже близького оточення, у тому числі особистий помічник. Там кажуть, що офіційного слідства немає, але насправді суровікіна допитують за всіма відомостями, що виклали військові у цих рапортах. Сам суровікін офіційно не затриманий, але перебуває в ізоляції під час перевірки. Нібито добровільно. Родичам обіцяють, що невдовзі він з'явиться вдома.

ISW припускав, що суровікіна можуть звинуватити у помилках армії рф, щоб відбілити репутацію кремля та пояснити громадськості, чому російські військові так погано відреагували на заколот пригожина.

"Кремль може використовувати генерала армії рф сергія суровікіна як цапа-відбувайла. Його можуть використати для виправдання можливої ​​перебудови російського військового керівництва", — зазначено у звіті.

На думку аналітиків, арешт вказує на те, що кремль зараз починає проводити в росії "зачистку" міністерства оборони від усіх осіб, яких вважає нелояльними.

Вибухово небезпечна атмосфера

Хоча суровікін широко відомий на Заході та в Україні своєю жорстокою репутацією, він є одним із найбільш шанованих старших офіцерів російської армії, звернула увагу британська розвідка. Саме тому будь-які публічні заходи проти нього санкції проти нього можуть викликати розкол всередині рф. суровікін був командував російськими окупаційними військами під час вторгнення в Україну від жовтня 2022 року до січня 2023-го року. У січні нинішнього року на цю посаду був призначений валерій герасимов, а суровікін став його заступником.

Тим часом прокремлівські "воєнкори" (наприклад, Telegram-канал "Рибар")вже пишуть про те, що, за їхніми даними, у російських військових колах різко зросла недовіра одне до одного. Мовляв, "чистки" торкнулися не лише керівного складу армії рф, а й менш значущих офіцерів та простих військовослужбовців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що генерал сергій суровікін заздалегідь знав, що ватажок ПВК "Вагнера" євген пригожин готує заколот.