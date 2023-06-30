У ПВК "Вагнера" були секретні члени: серед них відомий російський генерал

Почесними членами ПВК були десятки російських військових

Російський глава ВКС генерал сергій суровікін, який за деякими даними може бути взятий під варту після невдалого заколоту євгена пригожина, міг бути таємним VIP-членом ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє CNN, посилаючись на "ексклюзивні документи", які опинилися у розпорядженні редакції.

Журналісти стверджують, що нібито він та ще 30 інших високопоставлених російських військових та розвідників були почесними членами пригожинської ПВК.

"Було відомо, що суровікін мав зв’язки з групою найманців, але документи викликають питання про близькість високопоставлених російських військових та "Вагнера"", — йдеться у матеріалі.

У той же час, зазначає CNN, залишається незрозумілим, що передбачає VIP-членство "Вагнера", зокрема, яка фінансова вигода. Приватна військова компанія не відповіла на запити.

Нагадаємо, що західні журналісти також з’ясували, що генерал суровікін міг заздалегідь знати про заколот пригожина. Зараз у США з’ясовують, чи міг він брати будь-яку участь у розробці плану "повстання" ПВК.