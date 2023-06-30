У ЧВК "Вагнера" были секретные члены: среди них известный российский генерал

Почетными членами ЧВК были десятки российских военных

Российский глава ВКС генерал сергей суровикин, который по некоторым данным может быть взят под стражу после неудавшегося мятежа евгения пригожина, мог являться тайным VIP-членом ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на "эксклюзивные документы", оказавшиеся в распоряжении редакции.

Журналисты утверждают, что якобы он и еще 30 других высокопоставленных российских военных и разведчиков были почетными членами пригожинской ЧВК.

"Было известно, что Суровикин имел связи с группой наемников, но документы вызывают вопросы о близости высокопоставленных российских военных и "Вагнера", — говорится в материале.

В то же время, отмечает CNN, остается непонятным, что предполагает VIP-членство "Вагнера", в частности, какая финансовая выгода. Частная военная компания не ответила на запросы издания.

Напомним, что западные журналисты также выяснили, что генерал суровикин мог заранее знать о мятеже пригожина. Сейчас в США выясняют, мог ли он принимать какое-либо участие в разработке плана "восстания" ЧВК.