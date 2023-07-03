Только проснулся? шойгу впервые прокомментировал мятеж пригожина

Глава минобороны объяснил, почему провокация не оказалась успешной

Министр обороны россии сергей шойгу впервые прокомментировал попытку вооруженного мятежа в рф, устроенную главарем "Вагнера" евгением пригожиным. Он заявил, что случившая ситуация якобы ни на что не повлияла.

Об этом сергей шойгу сказал сегодня, 3 июля, на тематическом селекторном совещании, пишет российское пропагандистское агентство "РИА-Новости".

"Не могу не затронуть еще один вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал наш Верховный Главнокомандующий. Речь идет о попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в россии. Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу", — заявил он.

Также министр обороны россии добавил, что провокация евгения пригожина и его "вагнеровцев" якобы никак не отразилась на действиях группировок войск.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 23 июня глава российской частной военной компании "Вагнера" объявил о "марше справедливости" на москву. Он также потребовал отставки сергея шойгу, на которого ранее жаловался из-за снарядного голода. Также он требовал, чтобы был уволен начальник Генштаба Валерий Герасимов. Однако уже вскоре, после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси александром лукашенко, главный "вагнеровец" принял решение о прекращении мятежа. Его "военные" вернулись в Луганскую область.

После случившегося мятеж комментировал взялся российский диктатор владимир путин. А сам шойгу удерживался от комментариев по данному поводу по сей день.

Российские СМИ также распространяли информацию, что после провокации пригожина в россии задержали близкого к нему человека — заместителя командующего объединенной группировкой войск РФ в Украине генерала сергея суровикина. Однако официально данная информация не подтверждена.