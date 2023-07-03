Тільки прокинувся? шойгу вперше прокоментував заколот пригожина

Глава міноборони пояснив, чому провокація не виявилася успішною

Міністр оборони росії сергій шойгу вперше прокоментував спробу збройного заколоту в росії, влаштовану ватажком "Вагнера" євгеном пригожиним. Він заявив, що ця ситуація нібито ні на що не вплинула.

Про це сергій шойгу сказав сьогодні, 3 липня, на тематичній селекторній нараді, пише російське пропагандистське агентство "РИА-Новости".

"Не можу не торкнутися ще одного питання, вичерпні відповіді на яке вже дав наш Верховний Головнокомандувач. Йдеться про спробу 23-25 червня дестабілізувати обстановку в росії. Ці плани провалилися насамперед тому, що особовий склад Збройних Сил виявив вірність присязі та військовому обов’язку", — заявив він.

Також міністр оборони росії додав, що провокація євгена пригожина та його "вагнерівців" нібито ніяк не позначилася на діях угруповань військ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 23 червня глава російської приватної військової компанії "Вагнера" оголосив про "марш справедливості" на москву. Він також зажадав відставки сергія шойгу, на якого раніше скаржився через снарядний голод. Також він вимагав, щоб було звільнено начальника Генштабу валерія герасимова. Проте вже незабаром, після переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі олександром лукашенком, головний "вагнерівець" ухвалив рішення про припинення заколоту. Його "військові" повернулися до Луганської області.

Після заколоту коментувати ситуацію узявся російський диктатор володимир путін. А сам шойгу утримувався від коментарів із цього приводу до цього дня.

Російські ЗМІ також розповсюджували інформацію, що після провокації пригожина в росії затримали близьку до нього людину — заступника командувача об’єднаного угрупування військ рф в Україні генерала сергія суровікіна. Проте офіційно цю інформацію не підтверджено.