Є така інформація від розвідки: Зеленський розповів, скільки регіонів росії підтримали пригожина

путін припустився історичної помилки, розпочавши наступ на Україну, він перестає контролювати навіть те, що відбувається у росії

Мешканці 18 чи 19 регіонів росії підтримали бунт євгена пригожина, а 21 регіон — політику президента рф володимира путіна. Це демонструє розбалансованість настроїв у російському суспільстві.

Такі дані оприлюднив президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю CNN.

Він додав, що швидке просування представників ПВК "Вагнер" углиб росії та захоплення деяких регіонів свідчить, що путін не контролює безпекову ситуацію в регіонах. Крім того, майже вся російська армія перебуває на території України, тому "вагнерівці" так легко йшли росією.

"Ми бачимо дуже цікаву аналітику: половина росії підтримала пригожина, половина росії підтримала путіна. 18 чи 19 регіонів росії конкретно підтримали дії пригожина і 21 регіон конкретно підтримав путіна. Ще деякі регіони балансували – не знали, кого підтримати. Ми бачимо наступні процеси: половина людей у росії коливається", — сказав Зеленський.

Він додав, що путін — "стара та неенергійна людина, яка не контролює процеси". Більш того, диктатор припустився історичної помилки, розпочавши наступ на Україну.

"Цей наступ породив усе інше: силу "вагнерівців", відомість пригожина, неконтрольованість у росії. До цього призвело повномасштабне вторгнення", – пояснив президент.

Зеленський наголосив, що саме зараз, коли путін слабкий, світ має тиснути на нього.

Як повідомляв "Телеграф", міністр оборони росії сергій шойгу вперше прокоментував спробу збройного заколоту в росії, влаштовану ватажком "Вагнера" євгеном пригожиним. Він заявив, що ця ситуація нібито ні на що не вплинула.