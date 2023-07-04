В россии рухнул истребитель, носитель "Кинжалов": минус десятки миллионов долларов

Пилота еще не нашли

Российская авиация продолжает нести потери даже не вступая в бой в Украине. 4 июля в Камчатском крае рф потерпел крушение истребитель МиГ-31.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Первые сообщения о пропаже боевого самолета начали появляться около 16:00. По данным Telegram-пабликов, он пропал с радаров над Дальним Востоком. Позже росСМИ, ссылаясь на своих военных, подтвердили, что борт разбился.

Сообщается, что МиГ-31 принадлежал Тихоокеанскому флоту рф и выполнял тренировочный полет без боекомплекта. Он рухнул в Камчатском крае, а к месту аварии уже спешат спасатели.

Пока информации о том, выжил ли пилот не поступало.

Для справки: МиГ-31 является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", которыми рф бомбит Украину. А по данным из открытых источников, стоимость одного такого самолета (в экспортном варианте) составляет около 35 миллионов долларов.

Напомним, что авиакатастрофы в рф — это не редкость. Так, например, в столице Бурятии слишком "жесткую посадку" совершил вертолет Ми-17, а позже уже военный вертолет был "побежден" линиями электропередач в Воронежской области.