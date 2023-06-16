Украина снова сбила "несбиваемые" ракеты путина: сколько "Кинжалов" уничтожено

Для нанесения ударов россия "смешала" два типа ракет

Российские оккупанты совершили ракетную атакую по Украине, пока в Киеве с рабочим визитом находилась делегация лидеров стан Африки. На сей раз россияне использовали аэробалистические и крылатые ракеты, в также разведывательные беспилотники.

Об этом сегодня, 16 июня, сообщили в Telegram-канале Воздушных сил ВС Украины.

Отмечается, что, по предварительной информации, удалось сбить следующие вражеские цели:

6 аэробалистических ракет "Кинжал";

6 крылатых ракет "Калибр";

2 разведывательных беспилотных летательных аппарата.

Отметим, что примерно в 11:00 в ряде областей Украины был объявлен сигнал воздушной тревоги. В том числе и на Киевщине, где должна была состояться встреча президента ЮАР Сирил Рамафоса с Владимиром Зеленским. Было сообщено об угрозе применения крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. В 12:17 начались отбои воздушной тревоги по всей стране.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что "неуловимая" гиперзвуковая ракета путина "Кинжал" была сбита в Украине в мае. В доказательство этому немецкие журналисты опубликовали фотографии ее обломков. Стоит добавить, что из-за большой скорости, с которой летит эта ракета, ПВО тяжело быстро среагировать и сбить ее. Сделать это удалось благодаря системе противовоздушной обороны Patriot, которая недавно поступила на вооружение Сил обороны. Хотя до этого предполагалось, что для него эти ракеты неуязвимы.