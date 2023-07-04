В росії впав винищувач, носій "Кинджалів": мінус десятки мільйонів доларів

Пілота ще не знайшли

Російська авіація продовжує зазнавати втрат навіть не вступаючи в бій в Україні. 4 липня в Камчатському краї росії зазнав катастрофи винищувач МіГ-31.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

Перші повідомлення про зникнення бойового літака почали з’являтися близько 16:00. За даними Telegram-пабліків, він зник з радарів над Далеким Сходом. Згодом росЗМІ, посилаючись на своїх військових, підтвердили, що борт розбився.

Повідомляється, що МіГ-31 належав Тихоокеанському флоту рф і виконував тренувальний політ без боєкомплекту. Він упав у Камчатському краї, а до місця аварії вже поспішають рятувальники.

Поки що інформації про те, чи вижив пілот не надходило.

Для довідки: МіГ-31 є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал", якими росія бомбить Україну. А за даними із відкритих джерел, вартість одного такого літака (в експортному варіанті) становить близько 35 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що авіакатастрофи в росії — це не рідкість. Так, наприклад, у столиці Бурятії надто "жорстку посадку" здійснив гелікоптер Мі-17, а пізніше вже військовий гелікоптер був "переможений" лініями електропередач у Воронезькій області.