Україна знову збила "незбивні" ракети путіна: скільки "Кинджалів" знищено

Для завдання ударів росія "змішала" два типи ракет

Російські окупанти здійснили ракетну атаку по Україні, поки в Києві з робочим візитом перебувала делегація лідерів країн Африки. Цього разу росіяни використовували аеробалістичні та крилаті ракети, а також розвідувальні безпілотники.

Про це сьогодні, 16 червня, повідомили у Telegram-каналі Повітряних сил ЗС України.

Зазначається, що, за попередньою інформацією, вдалося збити такі ворожі цілі:

6 аеробалістичних ракет "Кинджал";

6 крилатих ракет "Калібр";

2 розвідувальні безпілотні літальні апарати.

Зазначимо, що приблизно об 11:00 у низці областей України було оголошено сигнал повітряної тривоги. У тому числі й на Київщині, де мала відбутися зустріч президента ПАР Сиріл Рамафоса з Володимиром Зеленським. Було повідомлено про загрозу застосування крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. О 12:17 розпочалися відбої повітряної тривоги по всій країні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що "невловна" гіперзвукова ракета путіна "Кинджал" була збита в Україні в травні. На доказ німецькі журналісти опублікували фотографії її уламків. Варто додати, що через велику швидкість, з якої летить ця ракета, ППО важко швидко зреагувати й збити її. Зробити це вдалося завдяки системі протиповітряної оборони Patriot, яка нещодавно надійшла на озброєння сил оборони. Хоча передбачалося, що для нього ці ракети невразливі.