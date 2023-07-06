По Москві прокотилася серія вибухів та пожеж, є постраждалі (відео)

За попередніми даними, загинула одна людина і ще чотири потрапили до лікарні

Увечері 6 липня по Москві прокотилася низка пожеж, а в одному з районів столиці навіть чули вибух. Так, спалах стався в ресторані "Пушкін" та бізнес центрі, а в лабораторному корпусі Інституту органічної хімії пролунав вибух.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. На фото та відео, які публікують у мережі, видно величезні клуби чорного диму та десятки здивованих перехожих.

Так, у Москві загорівся дах задні на Тверському бульварі, в якому розташовані два ресторани "Пушкін" і "Турандот". Будівля триповерхова і на момент виникнення пожежі в "Пушкіні" знаходилося близько сотні людей. Осередок горіння розташований над іншим рестораном — "Турандот", де в цей момент святкували весілля. Рятувальники, які прибули на місце, евакуювали гостей, загасили пожежу і зараз перевіряють приміщення. Постраждалих внаслідок пожежі немає.

Telegram-канал Mash повідомив, що всередині адміністративної будівлі чути вибухи. Попередньо могли вибухнути газові балони на кухні. Площа пожежі становила 100 кв. м. На кадрах видно, як язики полум'я вириваються з даху, а густий чорний дим видно за кілька кілометрів.

Ресторан "Пушкін" відомий у столиці. Він працює з 1999 року та вважається елітним закладом. Свого часу його відвідували Анджеліна Джолі, Шер, Вілл Сміт, Білл Клінтон, Нурсултан Назарбаєв та Біньямін Нетаньяху.

Також виникла пожежа в бізнес-центрі на 3-й вулиці Ямського поля в Москві — спалахнув склад одягу на 2-му поверсі 4-поверхової будівлі. Декілька людей не можуть вибратися зі своїх офісів через дим і кричать про допомогу. Рятувальники винесли трьох людей, які сильно постраждали, ще 12 вдалося врятувати та вивести на вулицю. У паніці люди забиралися навіть на дах бізнес-центру, щоб урятуватися від вогню. Також відомо, що одна людина загинула внаслідок пожежі.

А внаслідок вибуху в Інституті органічної хімії РАН на Ленінському проспекті постраждав завідувач лабораторії доктор наук Ігор Далінгер. Попередня причина вибуху у лабораторному корпусі будівлі – невдалий експеримент. Ігор Далінгер працював із реагентами, але щось пішло не так, внаслідок чого він отримав хімічний опік та був госпіталізований. Займання не сталося, стан потерпілого невідомий.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в росії загорілася ТЕЦ у Великому Новгороді, яка розташована за 1000 км від українського кордону. Площа пожежі склала 2300 "квадратів".