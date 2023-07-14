В россии ЧП на заводе по обогащению урана: есть погибший, люди паникуют, власти успокаивают

Сначала на предприятии заявили об одном пострадавшем, но позже подтвердили гибель рабочего

На Уральском электрохимическом комбинате (находится в городе Новоуральск Свердловской области), который является крупнейшим в мире предприятием по обогащению урана для АЭС, 14 июля произошла разгерметизация баллона с опасным веществом. Погиб рабочий.

Об этом пишут росСМИ.

На комбинате, который входит в структуру "Росатома" произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом один кубометр. В результате инцидента погиб рабочий. Сначала на заводе заявляли, что он просто пострадал, но позже признали гибель сотрудника.

На предприятии утверждают, что радиационный фон и в Новоуральске, и на Уральском электрохимическом комбинате якобы в четыре раза ниже природной нормы.

Об этом заявил и мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев. Он призвал горожан "не распространять сообщения через мессенджеры и не паниковать", а также объяснить знакомым и родным, что "опасности нет" и упомянул "фейки, что у нас десятки погибших".

В то же время по данным СМИ, в больницу Новоуральска доставят сотню рабочих. Сообщается, что всех сотрудников цеха, находившихся на предприятии в момент ЧП, привезут на обследование.

Как указано на сайте Уральского электрохимического комбината, он является крупнейшим в мире предприятием по обогащению урана, поставляемого для атомных электростанций и других ядерных энергетических установок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 7 июля, в Самарской области россии произошел взрыв на заводе "Промсинтез", который занимается производством взрывчатых веществ. Погибло шестеро людей, еще двое пострадали.