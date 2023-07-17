В Азовском море разбился российский штурмовик Су-25: подробности (видео)

Пилот самолета успел спастись, но его состояние тяжелое

В россии, где недавно горел пассажирский самолет, снова произошло ЧП с воздушным судном. По предварительной информации, в Краснодарском крае в море упал бронированный штурмовик.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы и делятся видео с места крушения. Информации о погибших нет.

Так, около 15:00 в сети стали распространять видео как штурмовик Су-25 начал снижаться во время полета, а после и вовсе упал в залив в Азовском море рядом с городом Ейск. На видео в сети видно момент падения и слышный комментарии на заднем фоне о произошедшем.

По предварительной информации, пилот успел катапультироваться, его отыскали без сознания и начали экстренно реанимировать прямо на берегу в карете скорой, но это не помогло. По информации некоторых СМИ, пилот погиб, у него также были сломаны обе ноги.. Отмечается, что сам самолет не ушел на глубину и торчит из воды из-за того, что в в районе Ейского лимана мелко.

Причина падения Су-25 пока что точно не известна, однако преполагается, что у него отказал двигатель. Штурмовик совершал тренировочный полет и упал недалеко от аэродрома. На кадрах видно, как следом за ним пролетел над акваторией Азовского моря еще один самолет. На месте работают спасатели.

Су-25 до того, как потерпел крушение

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии упал вертолет, а пилота не могли отыскать три дня. Во время жесткой пасадки вертолет оборвал лини электропередач станции "Транснефти".