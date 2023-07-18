Італія перетворюється на піч для піци, у Греції лісові пожежі. Європа страждає від аномальної спеки

На популярних курортах Європи зараз справжнє пекло

На півдні Європи панує пекельна спека через антициклон "Харон", яка може тривати ще принаймні 10 днів та поширитися на Польщу, Німеччину та Францію.

На італійському острові Сардинія сьогодні вдень температура сягне 46 градусів за Цельсієм, а на материковій частині Греції та в Іспанії спалахнули лісові пожежі. Туристи масово скасовують відпустки через небезпечну погоду, а влада запроваджує особливий режим реагування на НС.

"Телеграф" розповідає, як хвиля спеки вплинула на популярні місця відпочинку:

Далі буде ще гірше

Всесвітня метеорологічна організація попереджає, що хвиля спеки у північній півкулі посилиться цього тижня, що призведе до різкого підвищення нічних температур і збільшення ризику серцевих нападів і смертей.

"Температура в Північній Америці, Азії, а також у Північній Африці та Середземномор’ї протягом тривалої кількості днів цього тижня перевищуватиме 40 градусів, оскільки хвиля спеки посилюється", — йдеться в заяві ВМО.

Служба ЄС з управління надзвичайними ситуаціями Copernicus попередила про надзвичайну небезпеку пожеж у деяких частинах Іспанії, на італійських островах Сардинія та Сицилія та в деяких частинах Греції.

Італія

Нинішня хвиля спеки перетворила Італію та сусідні країни на "гігантську піч для піци", каже кліматолог і професор Редінгського університету Ханна Клоук, передає Science Media Centre.

"Бульбашка гарячого повітря, яка надулася над південною Європою, перетворила Італію та навколишні країни на гігантську піч для піци. Гаряче повітря, яке прийшло з Африки, зараз залишається на місці, тепло в морі, на землі та у повітрі продовжує наростати", – пояснила Клок.

Щонайменше у 20 містах оголошено попередження про спеку, країна готується до рекордних температур — 45C. Попередження діють для основних туристичних місць, включаючи Рим, Флоренцію та Болонью, а також Палермо, на Сицилію та Бар. Міністр охорони здоров'я Італії Ораціо Шіллачі закликав людей бути обережними під час відвідування туристичних місць, включаючи знамениті руїни Риму. Ходити в Колізей, коли там 43 градуси не рекомендується, особливо для людей похилого віку.

Міністерство охорони здоров’я Італії запровадило новий протокол для "швидкої" під назвою "Захистимо себе від спеки". Рекомендується пільгова та диференційована допомога у відділенні невідкладної допомоги.

А місцевих та гостей міста просять дотримуватися основних правил:

Уникати прямого перебування на сонці та залишайтеся вдома в найспекотніші години дня.

Забезпечити безпечне робоче та домашнє середовище.

Використовувати штори/віконниці, щоб заблокувати пряме сонце.

Використовувати кондиціонер.

Випивати не менше 1,5 літрів води в день та їсти невеликими порціями.

Носити легкий одяг з натуральних тканин.

Не залишати дітей та тварин в автомобілях.

Перевірити літніх і вразливих сусідів, щоб переконатися, що вони мають достатню кількість води, їжі.

Іспанія

Хвиля спеки в Іспанії все ще посилюється, прогнозується, що температура досягне 44 градусів у долині Гвадалквівір поблизу Севільї. А лісові пожежі продовжують виходити з-під контролю на іспанському Канарському острові Ла-Пальма. Понад 4000 жителів були змушені покинути свої домівки.

Пожежа вразила понад 4600 гектарів лісу на півночі острова.

Греція

Прогнозується, що цього тижня температура в Греції продовжуватиме зростати, перш ніж досягти максимуму в 43 градусів у Афінах. Лісові пожежі в двох районах навколо столиці викликали розпорядження про евакуацію принаймні шести приморських громад.

Грецька метеорологічна служба попередила про високий ризик пожеж цього тижня.

Перша пожежа, яка охопила ліси в Дервенохорії за 29 миль на північ від Афін, все ще посилюється. Ще одна пожежа, яка почалася в селі Куварас за 17 миль на південний схід від грецької столиці, поширилася на прибережні міста Анавіссос, Лагонісі та Сароніда та змусила людей покинути свої домівки.

Прогнозується, що з четверга нова хвиля спеки охопить більшість районів країни з мінімальною температурою до 43C на материку, 41C на Іонічних островах і 38C на островах Егейського моря.

Наступні Польща, Франція та Німеччина

Французьке метеорологічне агентство повідомляє, що у вівторок у деяких частинах країни очікується 40 градусів за Цельсієм. За даними Meteo France, Корсика та частини південної та південно-східної Франції постраждають від найвищих температур, при цьому нічні температури "залишатимуться високими". 7 адміністративних регіонів оголосили помаранчевий рівень небезпеки.

Лікарі в Німеччині запропонували людям подумати про сієсту під час спекотної погоди, натомість вставати рано та працювати вранці. Температура в Німеччині дещо знизилася після піку на вихідних, але залишається дуже теплою.

Окрім того, далеко від Європи температура, зареєстрована на метеостанції в Долині Смерті у штаті Каліфорнія (США), опівночі за місцевим часом досягла 49C — це потенційно новий рекорд для температури опівночі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що синоптики також прогнозують в Україні аномальну погоду у серпні.