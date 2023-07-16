Спека посилиться до +36℃: синоптики змінили прогноз погоди для кількох областей України

Раніше на ці дні прогнози обіцяли не більше 30-32 градусів спеки

Багато хто вже втомився від постійної зміни погодних умов, проте такі "гойдалки" продовжуються, — і вже днями після похолодання в низці областей України знову встановиться спека до 36 градусів Цельсія.

Про це можна судити за свіжими прогнозами від синоптиків "Укргідрометцентру".

Йдеться про південні, центральні та східні області України, — вже з 16 липня в них поступово почала підніматися температура, і піку вона досягне у вівторок, 18 липня. Найспекотніше буде в Миколаївській області та в Криму, де повітря може прогрітися до 36 градусів, тоді як у Херсонській та Запорізькій областях очікується максимальна температура 35 градусів, а в Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській областях до 33 градусів. Зауважимо, що раніше прогнози обіцяли там у середньому 30 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 16 липня

Прогноз погоди в Україні на 17 липня

Цікаво, що для західних та північних областей прогноз зовсім інший на ці дні, — 16 та 17 липня там буде тепло до 32 градусів, тоді як 18 числа туди з грозами прийде похолодання до в середньому 26-28 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 18 липня

Варто зауважити, що 19-20 липня спека знову дещо спаде, і лише в кількох областях температура буде вищою за 30 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 19 липня

Прогноз погоди в Україні на 20 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що синоптики також прогнозують в Україні аномальну погоду у серпні.