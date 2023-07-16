Рус

Спека посилиться до +36℃: синоптики змінили прогноз погоди для кількох областей України

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
На українців чекає нова хвиля спеки, яку знову змінить похолодання Новина оновлена 16 липня 2023, 14:03
На українців чекає нова хвиля спеки, яку знову змінить похолодання. Фото pixabay.com

Раніше на ці дні прогнози обіцяли не більше 30-32 градусів спеки

Багато хто вже втомився від постійної зміни погодних умов, проте такі "гойдалки" продовжуються, — і вже днями після похолодання в низці областей України знову встановиться спека до 36 градусів Цельсія.

Про це можна судити за свіжими прогнозами від синоптиків "Укргідрометцентру".

Йдеться про південні, центральні та східні області України, — вже з 16 липня в них поступово почала підніматися температура, і піку вона досягне у вівторок, 18 липня. Найспекотніше буде в Миколаївській області та в Криму, де повітря може прогрітися до 36 градусів, тоді як у Херсонській та Запорізькій областях очікується максимальна температура 35 градусів, а в Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській областях до 33 градусів. Зауважимо, що раніше прогнози обіцяли там у середньому 30 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 16 липня
Прогноз погоди в Україні на 16 липня
Прогноз погоди в Україні на 17 липня
Прогноз погоди в Україні на 17 липня

Цікаво, що для західних та північних областей прогноз зовсім інший на ці дні, — 16 та 17 липня там буде тепло до 32 градусів, тоді як 18 числа туди з грозами прийде похолодання до в середньому 26-28 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 18 липня
Прогноз погоди в Україні на 18 липня

Варто зауважити, що 19-20 липня спека знову дещо спаде, і лише в кількох областях температура буде вищою за 30 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 19 липня
Прогноз погоди в Україні на 19 липня
Прогноз погоди в Україні на 20 липня
Прогноз погоди в Україні на 20 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що синоптики також прогнозують в Україні аномальну погоду у серпні.

Теги:
#Погода #Прогноз погоди