Відразу у двох областях України бачили цікаве небесне явище (фото та відео)

Це виглядає красиво, але зазвичай віщує, що погода скоро стане дуже поганою

Літо 2023 року не перестає дивувати українців різкими змінами погоди та потопами, а тепер ще й рідкісними небесними явищами. Так, у Київській та Дніпропетровській областях бачили веселку, схожу на "райдужні хмари".

Яскраві фото та відео, як це було, показали очевидці у соціальних мережах.

"Райдужні хмари" можна побачити, коли Сонце практично повністю ховається за щільними хмарами і промені під певним кутом проходять через водні кристали, забарвлюючи хмари в райдужний колір. Таке оптичне явище можна побачити перед різким погіршенням погоди і, як правило, воно зустрічається в горах.

У Києві та області подібне бачили перед сильною грозою увечері 6 червня. У центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського визнали, що та веселка була дуже схожа на "райдужні хмари".

Веселка у Києві 06.07.2023

Вже 7 липня веселку, схожу на "райдужні хмари" побачили на Дніпропетровщині, відео з нею виклали на місцевому каналі "Труха Дніпро".

Варто зауважити, що на 7 липня "Укргідрометцентр" обіцяє грози, град та шквали у багатьох областях України, у зв’язку з чим в інших регіонах також можуть утворитися веселки.

Жовтим виділено області, де варто очікувати погіршення погоди 7 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли влітку 2023 року нарешті спаде спека за прогнозами синоптиків.