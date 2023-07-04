Рекордну спеку змінять дощ та похолодання: синоптики здивували свіжим прогнозом погоди (карта)

У деяких областях буде всього 22-24 градуси тепла вдень

З перших днів липня в Україні стало з кожним днем все сильніше тепліти, і скоро в окремих областях температура досягне позначки 36 градусів Цельсія, — проте після цього очікується невелике похолодання і випадання опадів.

Про це можна судити за прогнозами "Укргідрометцентру" на найближчі дні.

Пік спеки в Україні очікується 6 липня, — тоді південних, східних і центральних областях очікується температура в середньому 30-35 градусів, у Києві 29-31 градус, у північних областях 27-30 градусів, а в західних 24-28 градусів. У західних, північних та центральних областях також очікуються незначні опади.

Прогноз погоди в Україні на 6 липня 2023

7 липня у більшості областей ще буде спекотно: зокрема, у Запорізькій області температура може досягти 36 градусів. Однак дощі поширяться вже на територію всіх регіонів України, окрім східних, Херсонщини та Криму, а у західних областях максимальна денна температура різко спаде до 22-25 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 7 липня 2023

8 липня короткочасні дощі можуть бути вже на території всіх областей України, також на кілька градусів спаде температура у центральних, східних та південних областях.

Прогноз погоди в Україні на 8 липня 2023=

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли спека остаточно спаде.