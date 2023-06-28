"Крижані" зап’ястя та заморожені фрукти: як швидко охолодити тіло в спеку

Три простих способи допоможуть швидко охолонути влітку

Впоратися з сильною спекою в літній період, якщо у вас немає кондиціонера, допомагає охолодження квартири та ще кілька простих дій, які можна зробити лише за декілька хвилин. "Телеграф" розповідає, як можна швидко охолодити тіло у спеку.

Серед безлічі ідей і лайфхаків, які застосовуються, щоб не мучитися від спеки, є три простих, а головне дієвих способи. Для цього не потрібно витрачати багато часу, сили й вже тим паче грошей.

Компрес

Швидко охолонути відмінно допомагає холодний компрес. Можна взяти, наприклад, вологий рушник або шматочок льоду, або пляшку з холодною водою і прикласти до шиї. Таким чином, через кілька хвилин ви відчуєте, як тіло почне охолоджуватися.

Крижана вода

Якщо потримати зап’ястя під крижаною водою протягом 30 секунд, температура крові в руках миттєво знизиться. Потім вона циркулюватиме у великому кровотоку та охолоджуватиме все тіло.

Холодні фрукти

Холодні фрукти стануть чудовим снеком у спеку. Вони допоможуть вам швидко охолонути й куди менш калорійним і здоровішим способом, ніж звичне морозиво.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про лайфхаків, які допоможуть українцям пережити літню спеку з комфортом.