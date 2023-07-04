Рекордную жару сменят дождь и похолодание: синоптики удивили свежим прогнозом погоды (карта)

В некоторых областях будет всего 22-24 градуса тепла днем

С первых же дней июля в Украине стало с каждым днем все сильнее теплеть, и скоро в отдельных областях температура достигнет отметки в 36 градусов Цельсия, — однако после этого ожидается небольшое похолодание и выпадение осадков.

Об этом можно судить по прогнозам "Укргидрометцентра" на ближайшие дни.

Пик жары в Украине ожидается 6 июля, — тогда южных, восточных и центральных областях ожидается в среднем температура 30-35 градусов, в Киеве 29-31 градус, в северных областях 27-30 градусов, а в западных 24-28 градусов. В западных, северных и центральных областях также ожидаются незначительные осадки.

Прогноз погоды в Украине на 6 июля 2023

7 июля в большинстве областей еще будет жарко: в частности, в Запорожской области температура может достичь 36 градусов. Однако дожди распространятся уже на территорию всех регионов Украины, кроме восточных, Херсонщины и Крыма, а в западных областях максимальная дневная температура резко спадет до 22-25 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 7 июля 2023

8 июля кратковременные дожди могут быть уже на территории всех областей Украины, также на несколько градусов спадет температура в центральных, восточных и южных областях.

Прогноз погоды в Украине на 8 июля 2023

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда жара окончательно спадет.