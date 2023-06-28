"Ледяные" запястья и замороженные фрукты: как быстро охладить тело в жару

Три простых способа помогут быстро охладиться летом

Справиться с сильной жарой в летний период, если у вас нет кондиционера, помогает охлаждение квартиры и еще несколько простых действий, которые можно сделать всего за несколько минут. "Телеграф" рассказывает, как можно быстро охладить тело в жаркую погоду.

Среди множества идей и лайфхаков, применяемых, чтобы не мучиться от жары, есть три простых, а главное действенных способа. Для этого не нужно тратиться много времени, силы и уже тем более денег.

Компресс

Быстро охладиться отлично помогает холодный компресс. Можно взять, к примеру, влажное полотенце или кусочек льда, или бутылку с холодной водой и приложить к области шеи. Таким образом через несколько минут вы почувствуете, как тело начнет охлаждаться.

Ледяная вода

Если подержать запястья под ледяной водой в течение 30 секунд, температура крови в руках моментально понизится. Затем она будет циркулировать в большом кровотоке и охлаждать все тело.

Холодные фрукты

Холодные фрукты станут отличным снеком в жаркую погоду. Они помогут вам быстро остыть и куда менее калорийным и более здоровым способом, нежели привычное в такой период мороженое.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о лайфхаках, которые помогут украинцам пережить летнюю жару с комфортом.