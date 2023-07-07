Сразу в двух областях Украины видели интересное небесное явление (фото и видео)

Это выглядит красиво, но как правило предвещает, что погода скоро станет очень скверной

Лето 2023 года не перестает удивлять украинцев резкими сменами погоды и потопами, а теперь еще и редкими небесными явлениями. Так, в Киевской и Днепропетровской областях видели радугу, похожую на "радужные облака".

Яркие фото и видео, как это было, показали очевидцы в социальных сетях.

"Радужные облака" можно увидеть, когда Солнце практически полностью прячется за плотными облаками и лучи под определенным углом проходят через водные кристалы, окрашивая тучи в радужный цвет. Такое оптическое явление можно увидеть перед резким ухудшением погоды и как правило оно встречается в горах.

В Киеве и области нечто похожее видели перед сильной грозой вечером 6 июня. В центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского признали, что та радуга была очень похожа на "радужные облака".

Радуга в Киеве 06.07.2023

Уже 7 июля радугу, похожую на "радужные облака" увидели в Днепропетровской области, — видео с ней выложили на местном канале "Труха Днепр".

Стоит заметить, что на 7 июля "Укргидрометцентр" обещает грозы, град и шквалы во многих областях Украины, в связи с чем в других регионах тоже возможно появление радуги.

Желтым выделены области, где стоит ожидать ухудшения погоды 7 июля

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда летом 2023 года наконец спадет жара по прогнозам синоптиков.