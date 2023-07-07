Когда спадет жара в Украине? Синоптик дал прогноз

Северо-западные ветры принесут в Украину свежую погоду, но позже

Во многих областях Украины установилась очень жаркая и душная погода, местами воздух разогрелся до 36 градусов Цельсия. Однако уже в конце месяца страну накроют более свежие воздушные массы.

Такой прогноз в комментарии для "Телеграфа" дал синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

Заметим, что, хотя в западных и северных областях несколько спала жара, в южных, центральных и восточных регионах 7 июля снова ожидается температура выше 30 градусов, а местами и до 36 градусов Цельсия.

Прогноз погоды в Украине на 7 июля

Однако, по словам синоптика, уже после 20 июля северо-западные ветры принесут в Украину свежие воздушные массы скандинавского происхождения и более прохладную и влажную погоду. Только в южных областях и в Крыму будет сухо.

В целом в июле, прогнозирует Кибальчич, средняя температура в Украине будет в пределах 20-25 градусов, а количество осадков составит 40-100 мм (в западных областях и в Карпатах местами 120-180 мм), что чуть выше показателей нормы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в июле ждать магнитные бури.