Что-то Солнце никак не опомнится: когда на Землю обрушатся магнитные бури

Астросиноптиками прогнозируется геомагнитная тишина, но не в ближайшие дни

На смену одной угрозе для Земли в виде двух солнечных пятен, поочередно провоцировавших на светиле выбросы корональной массы (СМЕ), пришла новая — целая "команда" пятен.

Об этом сообщает сайт Spaceweather.

Между тем астросиноптики из Мeteofor говорят, что в ближайшие дни магнитосфера Земли будет находиться в состоянии покоя. Лишь небольшие возмущения 2-4 балла мощности могут беспокоить магнитные поля нашей планеты.

Следует напомнить, что магнитной бурей считаются колебания от 5 до 10 баллов.

В то же время солнечная лаборатория Tesis.xras напоминает, что в ближайшие дни землянам следует готовиться к магнитному возмущению 4 баллов мощности — 7 июля. Также есть вероятность, что через один день возобновится такой же уровень возмущения – 9 июля.

А магнитная буря 5 баллов мощности прогнозируется на второй неделе месяца – 12-13 июля.

После того на Солнце упадет геомагнитная активность и к концу июля будет "тишина" на Земле.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на светили за последний 21 год было обнаружено максимальное количество солнечных пятен.