Коли спаде спека в Україні? Синоптик дав прогноз

Північно-західні вітри принесуть в Україну свіжу погоду, але пізніше

У багатьох областях України встановилася дуже спекотна та задушлива погода, подекуди повітря розігрілося до 36 градусів Цельсія. Проте вже наприкінці місяця країну накриють свіжіші повітряні маси.

Такий прогноз у коментарі для "Телеграфу" дав синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

Зауважимо, що хоча в західних та північних областях дещо спала спека, у південних, центральних та східних регіонах 7 липня знову очікується температура вище 30 градусів, а місцями і до 36 градусів Цельсія.

Прогноз погоди в Україні на 7 липня

Проте, за словами синоптика, вже після 20 липня північно-західні вітри принесуть в Україну свіжі повітряні маси скандинавського походження та більш прохолодну та вологу погоду. Лише у південних областях та в Криму буде сухо.

Загалом у липні, прогнозує Кібальчич, середня температура в Україні буде в межах 20-25 градусів, а кількість опадів становитиме 40-100 мм (у західних областях та в Карпатах місцями 120-180 мм), що трохи вище за показники норми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли у липні чекати на магнітні бурі.