Щось Сонце ніяк не схаменеться: коли на Землю обрушаться магнітні бурі

Астросиноптиками прогнозується геомагнітна тиша, але не найближчими днями

На зміну однієї загрози для Землі у вигляді двох сонячних плям, що по черзі провокували на світилі викиди корональної маси (СМЕ), прийшла нова — ціла "команда" плям.

Про це повідомляє сайт Spaceweather.

Тим часом, астросиноптики з Мeteofor кажуть, що найближчими днями магнітосфера Землі знаходитиметься у стані спокою. Лише невеликі збурення 2-4 балів потужності можуть турбувати магнітні поля нашої планети.

Слід нагадати, що магнітною бурею вважаються коливання від 5 до 10 балів.

Водночас, сонячна лабораторія Tesis.xras нагадує, що найближчими днями землянам слід готуватись до магнітного збурення 4 балів потужності — 7 липня. Також є ймовірність, що через один день поновиться такого ж рівня збурення — 9 липня.

А магнітна буря 5 балів потужності прогнозується на другому тижні місяця — 12-13 липня.

Після того на Сонці впаде геомагнітна активність і до кінця липня буде "тиша" на Землі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на світилі за останній 21 рік було виявлено максимальну кількість сонячних плям.