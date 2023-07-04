Сонце веселиться: коли на Землю обрушиться магнітна буря

За червень фахівці нарахували на Сонці 163 плями

На Сонці росте пляма-монстр AR3354, яка в 10 раз більша за Землю. Але фахівці впевнені, що найближчими днями її магнітні поля будуть в стані спокою і вона не спровокує викидів корональної маси (СМЕ).

Як повідомляє сайт Spaceweather, пляма містить в собі енергію для сильних сонячних спалахів класу Х. Тож, навіть легкий вибух може вплинути на нашу планету у вигляді радіозатемнення або магнітних бур.

Водночас, фахівці з сонячної лабораторії повідомляють про максимальну кількість сонячних плям у 2023 році.

"Сонце веселиться, наче зараз 2002 рік. Це востаннє, коли кількість сонячних плям була такою високою, як зараз", — кажуть вчені.

Тобто, за даними Центру аналізу даних сонячного впливу Королівської обсерваторії Бельгії, середньомісячна кількість сонячний плям у червні 2023 року становила 163.

Як кажуть фахівці, 25 сонячний цикл не прогнозувався таким потужним.

"Коли він почався в грудні 2019 року, синоптики вважали, що це буде слабкий цикл, схожий на його безпосереднього попередника — 24-й сонячний цикл. Якби цей прогноз виправдався, 25-й сонячний цикл був би одним із найслабших сонячних циклів за століття," — додається у повідомленні.

Востаннє, коли кількість сонячних плям була такою високою, Сонце було на порозі запуску Великих Хелловінських штормів 2003 року, які включали найсильніший рентгенівський сонячний спалах ( класу X45 ).

Тим часом, сайт Tesis.xras нагадує про графік магнітних бур у липні.

На другому тижні літнього місяця астросиноптики прогнозують збурення 4 балів потужності — 8 липня.

А через два дні геомагнітної "тиші" Землю накриє буря. Вона відбудеться 12-13 липня і сягне 5 балів потужності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за травень фахівці сонячних станцій нарахували на Сонці більше 100 плям.