Третій проліт над першою планетою від сонця: зонд BepiColombo "пронісся" над Меркурієм (відео)

Відео складено із 217 знімків, знятих камерою спостереження зонда

Зонд BepiColombo — спільна автоматична космічна місія Європейського космічного агентства та Японського агентства аерокосмічних досліджень з дослідження Меркурія — має для вчених не меншу цінність, ніж зонд NASA Parker Solar Probe, який досліджує природу сонячних вітрів.

BepiColombo був спеціально створений для вивчення Меркурія, найближчої до Сонця планети, і кілька днів тому йому вдалося пролетіти над її зворотною стороною.

Кадри польоту показали на сайті Європейської космічної агенції.

У першій частині відео, що складається з 217 знімків, знятих камерою спостереження BepiColombo M-CAM 3, освітлена сторона планети швидко з’являється у полі зору космічного корабля. Потім світлова межа між днем ​​та ніччю стає більш виразною. Якийсь момент здається, що Меркурій на мить зависає між корпусом космічного корабля і антеною, перш ніж BepiColombo виноситься геть.

Послідовність зображень починається з 19:46:25 UTC 19 червня 2023 на висоті 1 789 км над поверхнею планети і закінчується о 20:34:25 UTC 20 червня 2023, коли BepiColombo знаходиться на відстані 331 755 км.

Зазначається, що музика для епізоду написана IL за допомогою інструментів штучного інтелекту, розроблених групою Machine Intelligence for Musical Audio (MIMA) Університету Шеффілда.

Нагадаємо, на думку деяких учених, раніше на Меркурії могло існувати життя. Проте зараз позаземне життя пропонують шукати в абсолютно несподіваному місці.