Скільки астронавтів загинуло у космосі за останні півстоліття: кількість вражає

За 50 з лишком років дослідження людьми космосу є кілька десятків астронавтів, які загинули з різних причин

Під час польотів у космос можуть траплятися різні курйози. Нещодавно вчені досліджували питання зародження нового життя на навколоземній орбіті, а зараз у NASA розкрили дані про загиблих астронавтів.

У національному управлінні з аеронавтики та дослідження космічного простору розповіли, скільки астронавтів загинуло під час польотів у космос. Дані збиралися за останні 50 років, повідомляє портал Live Science.

За словами заступника адміністратора NASA з безпеки Найджела Пекхема, за цей час помер 21 астронавт. Сталося це як у космосі, так і на орбіті або після повернення з неї. Усього п’ять космічних місій завершилися летально, дві з них у СРСР, а ще три під керівництвом NASA. Причини їхньої смерті не уточнюються.

Джим Хермансон із Вашингтонського університету в Сіетлі розповів, що двома найбільшими катастрофами є ті, які пов’язані з польотами американських космічних кораблів. Він нагадав трагедію з шатлом "Челленджер", що сталася у січні 1986 року. Тоді весь екіпаж у складі семи людей загинув на 73 секунді зльоту. Причиною стала розгерметизація ракети-носія через низьку температуру та її подальший вибух.

Звинуватили у трагедії офіційно NASA, оскільки деякі інженери попереджали про несправності та вимагали відкласти запуск ракети.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що вчені хочуть занурювати астронавтів у сон під час тривалих перельотів. Такі практики можна побачити у фантастичних фільмах, коли космонавти прокидаються через довгий час, коли прибудуть на потрібну планету.