Сколько астронавтов погибло в космосе за последние полвека: количество поражает

За 50 с лишним лет исследования людьми космоса есть несколько десятков астронавтов, которые погибли по разным причинам

Во время полетов в космос могут случаться разные курьезы. Недавно ученые исследовали вопрос зарождения новой жизни на околоземной орбите, а сейчас в NASA раскрыли данные о погибших астронавтах.

В национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства рассказали, сколько астронавтов погибло во время полетов в космос. Данные собирались за последние 50 лет, сообщает портал Live Science.

По словам заместителя администратора NASA по безопасности Найджела Пекхэма, за это время скончался 21 астронавт. Произошло это как в космосе, так и на орбите или по возвращению с нее. Всего пять космических миссий завершились летально, две из них в СССР, а еще три под руководством NASA. Причины их смерти не уточняются.

Джим Хермансон из Вашингтонского университета в Сиэтле рассказал, что двумя величайшими катастрофами являются те, которые связаны с полетами американских космических кораблей. Он напомнил трагедию с шаттлом "Челленджер", которая произошла в январе 1986 года. Тогда весь экипаж в составе семи человек погиб на 73 секунде взлета. Причиной стала разгерметизация ракеты-носителя из-за низкой температуры и ее последующий взрыв.

Обвинили в трагедии официально NASA, так как некоторые инженеры предупреждали о неисправностях и требовали отложить запуск ракеты.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ученые хотят погружать астронавтов в сон во время длительных перелетов. Такие практики можно заметить в фантастических фильмах, когда космонавты просыпаются спустя долгое время, когда прибудут на нужную планету.