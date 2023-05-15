Российские космонавты работают в "просроченных" скафандрах: замена появится нескоро

Произвести новый скафандр планируют лишь через год

После серии неудач в космической отрасли, россияне столкнулись с еще одним серьезным вызовом. На сей раз их "подвели" скафандры, у которых закончился срок годности.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на представителей космической отрасли, на службе у космонавтов на МКС есть два скафандра — "Орлан-МКС" № 4 и "Орлан-МКС" № 5. У первого срок годности уже истек, а у второго подходит к завершению.

У каждой модели заявленный срок эксплуатации составляет 20 выходов в открытый космос.

"На сегодняшний день № 4 использовался в 19 выходах и двух работах внутри разгерметизированного модуля "Поиск". У № 5 в зачете — 17, а также две аналогичные работы в разгерметизированном модуле", — рассказал один из источников издания.

Скафандры этой модели рассчитаны на пять лет эксплуатации, однако №4 впервые был использован для выхода в открытый космос в августе 2017 года, то есть он уже считается непригодным. Второй скафандр был впервые использован в августе 2018 года, то есть у него осталось еще несколько месяцев срока службы.

Впрочем, согласно планам "Роскосмоса", новый скафандр будет произведен лишь в 2024 году, а в 2025 — еще два. То есть до этого времени российским членам МКС придется потенциально рисковать своей жизнью, используя скафандры, которые пора бы уже вывести из эксплуатации.

Однако ситуация может и не быть настолько критичной, поскольку в подобных технологиях реальный срок годности выше заявленного. К примеру "гарантийный срок" службы МКС уже давно истек, однако она продолжает находиться на орбите.

Как сообщалось ранее, в декабре 2022 года с кораблем "Союз МС-22" случилось ЧП. Тогда произошла разгерметизация контура наружного радиатора, из-за чего температура на корабле повысилась до 50 градусов по Цельсию.

11 февраля стало известно, что такая же участь постигла и второй присланный туда корабль "Прогресс МС-21".