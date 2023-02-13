"Роскосмос" опять опозорился: запуск корабля к МКС отложили из-за серии аварий

В "Роскосмосе" решили перестраховаться на случай очередной аварии

Аварии на российских космических кораблях "Союз МС-22" и "Прогресс МС-21", на которых после пристыковки к МКС произошла разгерметизация с последующей утечкой охлаждающей жидкости, заставила "Роскосмос" отложить запуск корабля "Союз МС-23".

Как рассказал глава российской государственной корпорации Юрий Борисов, на обоих кораблях возникли проблемы с системой терморегулирования.

"Охлаждающая жидкость испарилась, а проще — вылетела в космос, и нарушился режим терморегуляции, что может повлиять на обеспечение безопасности полета космонавтов", — сказал он.

По его словам, в "Роскосмосе" собрали аварийную комиссию, которая должна провести проверку корабля "Союз МС-23" из-за чего его запуск будет отложен до первой декады марта.

Чиновник также отметил, что на полученных с МКС фотографиях видно, что утечка на "Союзе МС-22" произошла вследствие "внешнего воздействия". Не исключается, что это было столкновение с микрометеоритом или космическим мусором.

"Союз МС-23" должен был прибыть на МКС 22 февраля, чтобы забрать экипаж поврежденного "Союза МС-22"

Как сообщалось ранее, первое ЧП произошло в декабре 2022 года с кораблем "Союз МС-22", у которого произошла разгерметизация контура наружного радиатора. Из-за этого температура на корабле повысилась до 50 градусов по Цельсию.

На этом корабле на МКС прибыли двое россиян и американец, которые теперь испытывают сложности с тем, чтобы вернуться домой.

11 февраля стало известно, что такая же участь постигла и второй корабль.