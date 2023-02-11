Смогли повторить: на МКС произошла авария на еще одном российском корабле

Это второй случай за последние пару месяцев

У россиян на МКС очередные проблемы, в конце прошлого года на корабле "Союз МС-22" произошла утечка охлаждающей жидкости, а теперь та же участь постигла "Прогресс МС-21", прибывший на станцию в октябре.

Как сообщает NASA, после успешной пристыковки грузового корабля к МКС, у него началась утечка хладагента. К настоящему времени, в ведомстве подозревают, что он весь уже вытек.

"Сегодня утром у нас была утечка хладагента из системы терморегуляции в космос, утечка хладагента остановилась. Мы полагаем, что весь хладагент полностью вышел", — сообщили в NASA.

Ранее информацию о разгерметизации контура корабля "Прогресс МС-21" сообщили в "Роскосмосе", однако там добавили, что температурный режим находится в норме и угрозы для экипажа станции нет.

Кроме того, там отметили, что причины происшествия устанавливаются, а на программе пилотируемых полетов это не скажется.

Согласно планам, МС-21 должен отстыковаться от МКС 18 февраля.

Как сообщалось ранее, подобное ЧП произошло в декабре 2022 года с кораблем "Союз МС-22", у которого произошла разгерметизация контура наружного радиатора. Из-за этого температура на корабле повысилась до 50 градусов по Цельсию.

На этом корабле на МКС прибыли двое россиян и американец, которые теперь испытывают сложности с тем, чтобы вернуться домой.